ألعاب البحر المتوسط الشاطئية.. لوجين شوقي تفوز بفضية 100 متر زعانف مزدوجة

أحرزت لوجين شوقي لاعبة المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف الميدالية الفضية في منافسات 100 متر زعانف مزدوجة بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري بمدينة هيراكليون اليونانية.

وتوجت لوجين شوقي ، صاحبة الذهبية الوحيدة لمصر في الدورة حتى الآن، بالفضية محققة زمن 49.07 خلف لاعبة اليونان بيراكي، فيما حققت لاعبة ايطاليا ماجوجا الميدالية البرونزية.

وافتتحت نهائيات اليوم في السباحة بالزعانف بسباق 50 متر تحت الماء رجال واستطاع سيف الدين أيمن تحقيق المركز الرابع بزمن 15.07 ، تلاه طارق حسن في المركز الخامس بزمن 15.09.

وفي منافسات 100 متر مونو سيدات حققت جميلة علي حسن، المركز الرابع بزمن 41.69.

وحققت بعثة السباحة بالزعانف أمس في أول أيام منافساتها ميداليتين بواقع ذهبية وبرونزية ، حيث توجت لوجين شوقي بذهبية سباق 200 م زعانف مزدوجة بزمن 1.49.67 محققة رقم جديد للدورة ، فيما أحرز سيف الدين أيمن الميدالية البرونزية في منافسات 100 متر مونو برقم 35.58.



ويضم المنتخب المصري للسباحة بالزعانف 12 لاعبًا بواقع 6 سباحين و 6 سباحات، حيث يضم منتخب الرجال: “سيف الدين أيمن، وطارق حسن، ومحمود وليد، وإبراهيم أحمد فتحي، ومروان أحمد وأحمد هشام"، ويمثل منتخب السيدات كلا من: “جميلة علي وندى مجدي وسلمى سعد ومنة الله محمد وبسملة صبحي ولوجين شوقي“.

ويقود المنتخب فنيًا في البطولة شريف حبيب مديرًا فنيًا و عبد الله عبد الجليل مدربًا ويرافق البعثة الحكم الدولي أحمد محمد موسى.

ويرأس البعثة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ ويرافقه العميد هيثم محمد عضو مجلس الإدارة.

ويعد الاتحاد المصري للسباحة بالزعانف هو صاحب نصيب الأسد في ميداليات مصر بالدورة حيث حقق 7 ميداليات متنوعة خلال مشاركته في نسخة بسكارا 2015 والتي حققت فيها بعثة مصر 11 ميدالية وهو رصيد مصر في البطولة قبل انطلاق دورة هيراكليون.

وتقام منافسات السباحة بالزعانف على مدار 3 أيام ، تتسم بالمتعة والإثارة حيث يطلق عليها عروس الألعاب الشاطئية أو "فورميلا 1 حمامات السباحة" نظرا للإثارة والسرعة والقوة التي تتميز بها جميع السباقات.

وتضم سباقات السباحة بالزعانف في الدورة منافسات داخل حمام السباحة وعددها 16 سباقا بالإضافة إلى 5 سباقات تقام في المياه المفتوحة، وذلك بمشاركة 82 سباحًا بواقع 42 رجال و40 سيدات.