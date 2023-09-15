صدر حديثا.. "التاريخ لا يكرر نفسه" قصص جديدة للناشئين

صدرت مؤخرا قصص"التاريخ لا يكرر نفسه" للمؤلف عبد الجواد الحمزاوي، رسوم د. أمنية عزام. وهي مجموعة قصصية للناشئين، تعيد تقديم القصص القديمة لكن برؤية مختلفة .. فعندما تتكرر تلك الحكايات بعد أعوام طويلة، نسأل الأبطال هل تعلموا من الحكاية أم سيكررون أخطائهم نفسها؟

تضم المجموعة ثلاث قصص، هي: "أحمد والقصة القديمة"، "التاريخ لا يكرر نفسه"، "أنقذتنا خبرات الأجداد". تمنح القصص فرصة جديدة لأبطال القصص، فربما فهمت الطيور أخيرا مكر الثعلب وتمكنوا أن ينجو منه.. وعندما تتسابق السلحفاة والأرنب وتصل هي أولا إلى النهاية سنجري تحقيقا لنعرف كيف تم ذلك.. ونرى عائلة الأرانب وهي تعيد حفر أجحارها لتتناسب مع الهجوم الجديد الذي يتعرضون له. إنها فرصة جديدة تقدمها القصص كي يتعلم الأبطال ويغيروا تصرفاتهم فتتغير الحكايات.

يذكر أن المؤلف عبد الجواد الحمزاوي هو كاتب أطفال وله العديد من الإصدارات للطفل. والرسامة د. أمنية عزام، لها العديد من الأعمال الفنية وحاصلة على الدكتوراة في الفن التشكيلي.

ومجموعة "التاريخ لا يكرر نفسه"، هي العدد 15 الصادر عن سلسلة ثلاث حواديت بالهيئة المصرية العامة للكتاب، رئيس مجلس الإدارة د.أحمد بهي الدين، رئيس التحرير عمرو حسني، مدير التحرير ياسمين مجدي، سكرتير التحرير محمد أبو السعود. وتستهدف السلسلة الناشئين من الأولاد والبنات، وتقدم قصصا فيها ابتكار وتجديد.