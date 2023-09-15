انقلاب سيارة تريلا محملة بـ"ردة" في مصرف بالدقهلية

انقلبت سيارة تريلا محملة بالردة على ( طريق دنديط - ميت غمر) بمحافظة الدقهلية داخل مصرف علي الطريق وجري تفريغ حمولة السيارة لمحاولة استخراجها ولم يسفر الحادث عن خسائر في الارواح او اصابات .

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية دنديط إلى شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالمصرف المار امام القرية.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر الي مكان البلاغ، بالفحص تبين انقلاب سيارة نقل تحمل لوحات معدنية " د هـ ي 8953"، محملة بالردة بمصرف طريق (دنديط - ميت غمر) وجار استخراج السيارة على طريق ميت غمر عبر لودر أهالى وذلك بعد تفريغ حمولة السيارة على الطريق دون خسائر بالأرواح أو إصابات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جهة أخرى تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر محافظة الدقهلية من ضبط مسجل شقي خطر سبق اتهامه فى 3 قضايا وبحوزته 400 جرام من مخدر الهيروين وسلاح ناري "فرد خرطوش" وذخيرة ذلك خلال حملة مكبرة لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها بالطريق العام والمقاهي.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية تلقي اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بشأن جهود الحملة المكبرة التي شنها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر بقيادة الرائد محمد عصفور، رئيس مباحث القسم ،ومعاونية لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها بالطريق العام والمقاهي.

وأسفرت الحملة عن ضبط "محمد.ا.ن.ع"، وشهرته " القرمه "،31 عاما، عاطل ومقيم بندر ميت غمر، السابق اتهامه فى 3 قضايا (ضرب – مخدرات) وبحتة 400 جرام لمخدر الهيروين وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة .

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.