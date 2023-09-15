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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الإفريقي| الجهاز الإداري للأهلي يسبق الفريق إلى ملعب المباراة

ا الجهاز الإداري
ا الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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غادر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وطاقم العمال منذ قليل فندق الإقامة بمدينة الطائف إلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

تحرك طاقم الجهاز الإداري والعمال إلى الملعب لتجهيز كافة الترتيبات قبل وصول الفريق إلى الملعب، استعدادًا لخوض المباراة.

اختتم الأهلي تدريباته أمس الخميس، بعد أن أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية شهدت تركيزًا كبيرًا وحماسًا شديدًا بين اللاعبين.

من المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم، وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

الأهلى مدينة الملك فهد الرياضية اتحاد العاصمة الطائف
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