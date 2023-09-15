السوبر الإفريقي| الجهاز الإداري للأهلي يسبق الفريق إلى ملعب المباراة

غادر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وطاقم العمال منذ قليل فندق الإقامة بمدينة الطائف إلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

تحرك طاقم الجهاز الإداري والعمال إلى الملعب لتجهيز كافة الترتيبات قبل وصول الفريق إلى الملعب، استعدادًا لخوض المباراة.

اختتم الأهلي تدريباته أمس الخميس، بعد أن أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية شهدت تركيزًا كبيرًا وحماسًا شديدًا بين اللاعبين.

من المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم، وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.