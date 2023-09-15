مدرب توتنهام يحصد جائزة الأفضل في أغسطس بالبريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في البريميرليج عن شهر أغسطس الماضي.

فاز بجائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس بالدوري الإنجليزي الممتاز، الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، بعد قيادة فريقه للفوز في 3 مباريات والتعادل في أخرى.

نجح بوستيكوجلو في جمع 10 نقاط مع توتنهام بعد مرور أول 4 جولات من الدوري الأقوى في العالم، وذلك بالفوز على بورنموث، مانشستر يونايتد، بيرنلي، والتعادل مع برينتفورد.

تفوق بوستيكوجلو على منافسيه في الأصوات على جائزة مدرب الشهر، وهم، الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، والإسكتلندي ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد.

وأصبح بوستيكوجلو، أول مدرب أسترالي يفوز بجائزة مدرب الشهر في تاريخ البريميرليج، بعدما بات أول مدير فني في تاريخ بلاده يتولى مهمة القيادة الفنية لفريق بالدوري الإنجليزي.

كما صار مدرب توتنهام، ثاني أسترالي يظفر بجائزة الشهر في الدوري الإنجليزي، بعد حارس فولهام الأسبق مارك شوارزر الذي ظفر بها في 2010.

ويستمر أنجي بوستيكوجلو في نجاحاته الأخيرة، بعد ترشيحه لجائزة أفضل مدرب في العالم (ذا بيست) عن الموسم الماضي، قبل التعاقد مع توتنهام، وذلك حينما قاد سيلتيك الإسكتلندي للتتويج بالدوري الإسكتلندي، وكأس الدوري الإسكتلندي، وكأس إسكتلندا.