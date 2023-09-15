الأولمبية تهنئ اتحاد الملاكمة بفوز عمر العوضي ببطولة أفريقيا

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة الدكتور عبدالعزيز غنيم بعد فوز عمر العوضي لاعب منتخب مصر للملاكمة ببطولة أفريقيا المقامة في مدينة داكار بالسنغال والتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



نجح عمر العوضي في الفوز بذهبية بطولة أفريقيا لمنافسات وزن 71 كجم بعد الفوز على بطل الكونغو في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 وضمان التأهل لأولمبياد باريس 2024

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التهنئة للاعب عمر العوضي والجهاز الفني مع خالص التمنيات بإستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات وإستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية

واكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الدولية