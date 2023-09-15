"الرياضة" تنظم سباقا خيريا لصالح مؤسسة مجدي يعقوب

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي سباق خيري لصالح مؤسسة مجدي يعقوب، بحي سوديك بالشيخ زايد .



أقيم السباق الخيري بمشاركة ٧٠٠ مشارك ومشاركة من ٢٠ جنسية مختلفة من دول العالم، في مسافات ١٠ كم، ٥كم، و٢كم للأطفال.



وأشاد المشاركون بالتنظيم الرائع وبالطرق الجديدة التى ساعدت على نجاح الفعاليات، وذلك في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة ، بتنظيم السباقات والأحداث الرياضية المختلفة، من أجل ترويج وتنشيط للسياحة الرياضية في مصر ، بالإضافة إلي التشجيع علي الممارسة الرياضية.



شهد السباق، أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للفعاليات والأحداث الرياضية، أيمن حقى المدير التنفيذى للسباق، بالإضافة إلي مجموعة عمل الإدارة العامة للفعاليات والأحداث الرياضية بالوزارة.



