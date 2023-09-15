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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ الملاكم عمر العوضي على التأهل لأوليمبياد باريس

عمر العوضي
عمر العوضي
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تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي عمر العوضي، وأسرة الملاكمة المصرية، بعد التأهل إلى أوليمبياد باريس، والحصول علي الميدالية الذهبية في التصفيات الأفريقية.


وحصل العوضي علي بطاقة التأهل بعد الفوز على بطل الكونغو الديمقراطية ستيف ميبيا 3-1 في وزن اقل من 71 كجم وذلك خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمقامة خلال الفترة من 9 وحتى 15 سبتمبر الجاري في مدينة داكار بالسنغال.


كما حصلت يمني عياد على الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام المغربية وداد برطال بالنقاط بنتيجة 5-0، في منافسات وزن تحت 54 كجم، بعد أن ضمنت بطاقة التأهل للأوليمبياد أمس.

 

وزير الرياضة الميدالية الذهبية اشرف صبحي عمر العوضي احمد محمدي
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