"بتنزل للهاوية ويطلعها التريند".. برامج المرأة تتجاهل القضايا الجادة وتتحول إلى معارك إعلامية.. ميار الببلاوي: “هري إلا ما رحم ربي”.. منى الحسيني: محتوى رديء..راغدة شلهوب: اختيار موضوعات هادفة

"برامج المرأة بقت للتريند والخناقات والتجميل والطبخ" بهذه الكلمات عبرت اعلاميات قديرات عن استيائهن من المحتوي الخاص بالمرأة المقدم حالياَ علي شاشات التليفزيون، واصفات ما يحدث علي الشاشة الاعلامية بالاسفاف والافتقار الشديد.

هل هذه البرامج لها دور في معالجة قضايا المرأة أم هي معارك إعلامية غير مجدية للمشاهد

"البوابة نيوز" تفتح هذا الملف وتجيب على هذه الاسئلة في السطور التالية:

ميار الببلاوي:برامج المرأة الحالية هري لا أكتر

قالت الإعلامية ميار الببلاوي: عندما أشاهد برامج المرأة التي أصبحت تغزو القنوات الفضائية حاليًا لا أستفيد منها بأي معلومة حقيقة

واضافت: اعتقد ان الساحة الاعلامية أصبحت منصة للإعلاميات لاثارة الجدل منهن من تدعم المرأة ومنهن من تدعم الرجل ومن هنا يأتي صراع التريند وليس المحتوي.

وأوضحت "الببلاوي" في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن ما يقدم عبر الشاشات فيما يخص المرأة المصرية هو "هري لا أكتر" إلا ما رحم ربي مشيرة الى ان هناك العديد من الموضوعات والقضايا التي تقدم علي التليفزيون العناوين التي تعرض بها قوية للغاية وتجذب الجمهور للمشاهده وعند طرحها علي المشاهد نجد إنها جوفاء لا تحتوي علي معلومة واحدة تُفيد المشاهد.

وتابعت: كنت سابقًا أقدم برنامج جراب حواء وبذلت قصاري جهدي لأقدم فيه معلومة حقيقية تستفيد منها أي فتاة واستطعت أن اقدم محتوي مرئي حقيقي استفادت منه المرأة بشكل كبير وكان له أثر في تماسك الأسرة المصرية.

مني الحسيني: محتوي برامج المرأة ردىء وأطالب بتغيير المسار

من جهتها، أكدت الاعلامية مني الحسيني، أن هناك فقر شديدة في المحتوي الذي يقدم للمرأة عبر البرامج التلفزيونية في الفترة الاخيرة، موضحة أن أغلب البرامج التي تقدم الأن عن المرأة هي عبارة عن محتوي ردىء يتضمن التاتوهات والطبخ والتجميل واستعراض الفاشون ديزاينر لملابسهم.

وتساءلت "الحسيني" أين المرأة الطموحة والمثابرة والمتطلعة والأسرة المصرية في التليفزيون؟، أين المحتوي الذي يشجع الأسرة المصرية علي التماسك؟ أين دور الإعلام في التوعية بالمخاطر التي تحيط بالمرأة؟، واصفة ما يحدث بالمعني الدراج "كفايه برامج الطبخ وابعدوا عن التريندات الفاشلة" حسب تعبيرها.

وطالبت القائمين علي الإعلام بتغير الرسالة الإعلامية بالإبتعاد عن الرسائل الواهية ووجود شكل جدي للمحتوي وإجراء حوارات الهادفة، مؤكدًة أن الإعلام دائما صاحب رسالة وكلمة والمحرك للقضايا المجتمعية.

راغدة شلهوب:برامج المرأة ستظل الجدل الأزلي وعلي المتلقي الوعي لها

فيما قالت الإعلامية راغدة شلهوب: أري أن قضايا المرأة خاصة علاقتها بالرجل سيظل الجدل الأزلي من بين كافة القضايا المجتمعية وبالفعل يتم تسليط الضوء عليها عبر البرامج التليفزيونية لإيجاد حلول لكن المهم يكون للمتلقي وعي كافي حتي لا يُساق وراء كل ما يقال عبر الشاشة.

وأوضحت "شلهوب"، انه ليس من الضروري أن كل ما يناقش عن المرأة في البرامج يكون ذا جدوي لأن هناك قضايا يتم مناقشتها تكون جدلية وغير مجدية للمشاهد تمامًا.

وطالبت القائمين علي اختيار المحتوي ورؤساء القنوات الفضائية التأني في اختيار الموضوعات الهادفة التي تفيد المرأة والمجتمع والعمل علي تقديم شئ مفيد والابتعاد عن التريندات والجدل.

سهير شلبي:برامج المرأة الحالية تفيدها بنسبة ضئيلة

بينما قالت الإعلامية سهير شلبي، أن البرامج التي تقدم قضايا المرأة وتعالجها عبر القنوات الفضائية بها رسالة إعلامية إلي حد ما وتفيد المرأة لكن بنسبة ضئيلة، لافتًة الى أنها ضد البرامج التي أصبحت عبارة عن معارك إعلامية وتقدم محتوي جدلي وغير مجدية للمشاهد تماماَ.

وأضافت "شلبي"، أن برامج المرأة هي نوعية قوية لابد من الاهتمام بها وتقديمها بصورتها الحقيقية، واختيار كوادر إعلامية لتقديمها بعيد عما نشاهده الآن.

وأكدت، أنه قديما كنا نقدم محتوي مرئي يدعم المرأة ويقدم لها العديد من النصائح سواء اسرية او صحية او نفسية للارتقاء بها وكنا نعمل علي توعيتها فكريًا وثقافيًا.

دينا رامز: البرامج الإجتماعية لها دور في معالجة قضايا المرأة

في نفس السياق، أكدت الإعلامية دينا رامز، أن البرامج الإجتماعية المنتشرة بكثرة عبر القنوات الفضائية خلال الفترة الماضية والتي تتناول قضايا المرأة، لها دور في معالجة قضايا المرأة وتقديم الحلول لها.

وأكدت "رامز"، ان معظم ما يقدم علي الساحة الإعلامية له تأثير سلبي وإيجابي علي الأسرة المصرية وهذا يتوقف علي القائمين علي البرنامج والمحتوي الذي يقدمونه، لذلك علينا اختيار المحتوي الذي يتماشى مع العادات والتقاليد المصرية فضلًا عن اختيار موضوعات مناسبة وملائمة للمكان والزمان.