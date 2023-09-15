سقوط "القرمه" بـ400 جرام هيروين فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر محافظة الدقهلية من ضبط مسجل شقي خطر والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا وبحوزته 400 جرام من مخدر الهيروين وسلاح ناري "فرد خرطوش" وذخيرة ذلك خلال حملة مكبرة لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها بالطريق العام والمقاهي.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقي اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بشأن جهود الحملة المكبرة التي شنها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر بقيادة الرائد محمد عصفور، رئيس مباحث القسم ،ومعاونية لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها بالطريق العام والمقاهي.

وأسفرت الحملة عن ضبط "محمد.ا.ن.ع"، وشهرتة " القرمه "،31 عاما، عاطل ومقيم بندر ميت غمر، السابق اتهامه فى 3 قضايا (ضرب – مخدرات) وبحتة 400 جرام لمخدر الهيروين وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة .

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

في السياق ذاته تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه محافظة الدقهلية من ضبط عامل عادي ومقيم بندر نبروه وبحوزتة 450 جرام لمخدر الشابو و 7 أقراص لعقار الكبتاجون وسلاح أبيض مطواه وذلك خلال قيامه بترويج المواد المخدره على عملاءه وبمواجهتة اقر بحيازتة للمضبوطات بقصد الإتجار.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقي اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بشان جهود الحملة المكبرة التي شنها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة المقدم اسام عنان، رئيس مباحث المركز ومعاونية لضبط المتجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها بالطريق العام والمقاهي.

وتمكنت الحملة من ضبط "محمد س.ي.م"،40عاما، عامل عادي ومقيمبندرنبروه وبحوزتة 450 جرام لمخدر الشابو و7 أقراص لعقار الكبتاجون المخدر وسلاح أبيض "مطواه".

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الابيض بقصد الدفاع عن تجارتة الغير مشروعه .