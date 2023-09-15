التموين: طرح حلوى المولد النبوي بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة طرحت بمجمعاتها الاستهلاكية حلوى المولد النبوي الشريف.

وأضاف أن الحلوى المطروحة بجودة عالية وتخفيضات تصل إلى 25% لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من حلوى المولد النبوي الشريف.

وقال إنه تم ضخ حلوى المولد في 1300 مجمع استهلاكي، مشيراً إلى أن تلك الحلوى قد تم تصنيعها بالمخابز والشركات التابعة للوزارة.

من جانبه، أكد اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ان المجمعات الاستهلاكية ضخت كميات كبيرة من حلوى المولد بها بعبوات تبدأ من 1 كيلو مشكل بسعر 100 جنيه، و2 كيلو مشكل بسعر 200 جنيه للعبوة.

وأكد أن هناك كميات كبيرة من حلوى المولد يتم ضخها يومياً حسب طلب المواطنين، مشيراً إلى أن مصانع الشركة ومخابزها التزمت بأقصى معايير الجودة في صناعة حلوى المولد النبوي الشريف.

وتابع أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن الكميات التي يتم طرحها يومياً بالمجمعات الاستهلاكية تكفي كل مجمع حسب الطلب على حلوى المولد النبوي الشريف به، مشيراً إلى أنه يتم زيادة الكميات المطروحة حال زيادة الطلب.