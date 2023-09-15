البنتاجون: أمد الحرب على أوكرانيا سيطول إذا زودت كوريا الشمالية روسيا بالذخيرة

قالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، سبرينا سينج، إن الولايات المتحدة تراقب العلاقات الروسية الكورية الشمالية لأن روسيا في "وضع يائس تمامًا" وتسعى للحصول على ذخيرة من كوريا الشمالية.

وأشارت سينج في تصريح صحفي، وفق ما جاء على موقع البنتاجون الإلكتروني، اليوم الجمعة - إلى أن "أية دولة تدعم روسيا في حربها غير المبررة على أوكرانيا لن تؤدِ بالطبع إلى إطالة أمد الصراع فحسب، بل ستشارك بشكل مباشر في قتل المدنيين الأوكرانيين الأبرياء وأولئك الذين هم في ساحة المعركة".

وأضافت: "ولذلك كنا علنيين للغاية بشأن تحذيراتنا لكوريا الشمالية. ومرة أخرى، فإن تقديم أي نوع من الأسلحة إلى روسيا يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي صوتت روسيا لصالحها. لذلك، فإننا نشجع كوريا الشمالية، كما تعلمون، على عدم السعي إلى التوصل إلى اتفاق مع روسيا، ولكن نعم، فإن توفير أي نوع من الذخيرة من شأنه أن يزيد من استمرار الحرب".