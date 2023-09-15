الأمم المتحدة: إعصار "دانيال" شرد 39 ألف شخص.. وليبيا أمام كارثة

قالت مديرة بعثة المفوضية لشئون اللاجئين في ليبيا، عسير المضاعين، إن الكارثة التي تعرضت لها ليبيا إثر إعصار دانيال كارثة إنسانية، مشيرة إلى أن أرقام الضحايا والمفقودين تتفاوت يوميًا.

وأضافت مديرة بعثة المفوضية لشئون اللاجئين في ليبيا في حديثها لقناة "القاهرة الإخبارية": "فرق الإنقاذ ما زالت تعمل، لكن الأرقام الأولية تشير إلى أن الكارثة تسببت في نزوح أكثر من 39 ألف مواطن منهم 30 ألفًا فقط من درنة جراء الفيضانات التي اجتاحت ليبيا".



وأشارت إلى أن فريق الأمم المتحدة تحرك اليوم لإعداد تقييم أولى للواقع على الأرض في بنغازي وفي طريقه إلى درنة والمناطق الأخرى، مؤكدة أن أعداد الضحايا أكبر بكثير مما يتم تداوله.

وأوضحت أن أعداد الضحايا قد تصل إلى 100 ألف أو أكثر، مشيرة إلى أن هناك مهمة كبيرة بعد الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ بخصوص تسكين المتضررين من فيضانات ليبيا، مؤكدة أن فرق الإنقاذ تواصل مهامها لإيجاد الجثث التي جرفتها المياه إلى البحر.

وتابعت: "نعمل الآن في مرحلة إيجاد مأوى للنازحين جراء الفيضانات بالتعاون مع السلطات الليبية"، موضحة أن التحديات الآن تتمثل في الوصول إلى المناطق المتضررة جراء الفيضانات، متابعة: "استغرقنا يومًا كاملًا في محاولة إيصال بعض المساعدات إلى درنة".