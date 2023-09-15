أسرة «البوابة» تحتفل مع داليا عبدالرحيم بنجاح برنامج «الضفة الأخرى»

احتفلت أسرة تحرير «البوابة» بالنجاح الكبير الذي حققته أولى حلقات برنامج «الضفة الأخرى» الذي تقدمه الزميلة داليا عبدالرحيم رئيس تحرير «البوابة» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، على قناة «القاهرة الإخبارية».

ردود الأفعال المشيدة بالحلقة المذاعة يوم الأحد الماضي، جعلت البرنامج يتصدر «الترند» بعد أن كشفت فيه الزميلة داليا عبدالرحيم ألاعيب الجماعات الإرهابية.

من جانبها أعربت الإعلامية والكاتبة الصحفية، داليا عبد الرحيم، عن سعادتها برد الفعل الإيجابي، المشيد بنجاح برنامج "الضفة الأخرى"، وأشادت داليا عبد الرحيم بفريق العمل الذي يسهم في إعداد حلقات البرنامج، من كتيبة مؤسسة "البوابة"، مشيرة إلى أن هدف البرنامج هو سبر أغوار التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وكشف أبعاد تحركاتها ومساعيها لبسط نفوذها في مناطق مختلفة من العالم، عبر تمويل يعتمد على أنشطة غير مشروعة، مثل: غسيل الأموال، وتهريب المخدرات، والاتجار في البشر.

وشددت داليا عبد الرحيم، على أن الحلقات المقبلة من برنامج "الضفة الأخرى"، ستشهد المزيد من كشف خطط وألاعيب جماعة الإخوان، وغيرها من الجماعات والتنظيمات المتطرفة، لتجنيد الأتباع، وفتح مصادر جديدة لتمويل أنشطتها، مع إلقاء الضوء بالأسماء على قادة هذه التنظيمات، ودورها ضد الأمن الإقليمي والعالمي.