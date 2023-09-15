محافظ جنوب سيناء يكرم عامل نظافة لأمانته

كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مدحت إسماعيل عبد الحميد من العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ، وذلك لأمانته وعدم قبول ممتلكات الغير باعادته مبلغ ثلاثون الف دولار للجهات المسؤولة بعد عثوره عليه خلال تأدية عمله في قطاع خليج نعمة.

جاء ذلك اليوم عقب أدائه صلاة الجمعة، وصلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ .

واثنى المحافظ على هذا العمل الشهم باعتباره نموذج للشرف والأمانة التي يتميز بها معظم المصريين.

وذلك بحضور كافة القيادات التنفيذية ووكيل وزارة الأوقاف ، وجمع غفير من المصلين من مدينة شرم الشيخ .

كما قدم المحافظ مكافأة مالية لعمال النظافة بقطاع مسجد السلام مشيدا بدورهم في الحفاظ علي جمال ورونق مدينة شرم الشيخ واظهارها بالمظهر اللائق أمام وفود الزائرين من مختلف الجنسيات.

inbound8564072554589956875

inbound3848442799334948498

inbound2673542569086625061