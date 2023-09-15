أحمد مراد يشارك جمهوره البوستر الدعائى لبرنامجه الجديد "بيت مراد"

نشر الكاتب والسيناريست أحمد مراد على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة البوستر الدعائى لبرنامجه الجديد "بيت مراد" ليشارك بها جمهوره.



وعلق مراد على الصورة: "اليوم أولى حلقات برنامج بيت مراد، الساعه ٨,٣٠ مستنى رأيكم"، وتفاعل الجمهور بشكل كبير فى التعليقات.

ويشاركه فى أولى حلقات البرنامج، إبنته التى تظهر وتحكى عن أهم الكتب التى أثرت فيها وأهم الكتاب التى تتابع أعمالهم، لتشجيع الفئة العمريه لجيلها على القراءة.

يذكر أن الكاتب أحمد مراد حول الكثير من أعماله الأدبية إلى أعمال فنية أبرزها "تراب الماس، الفيل الأزرق، وحالياً أعلن عن رواية موسم صيد الغزلان"، إلى جانب كتابة فيلم "الأصليين، الفيل الأزرق ٢" .