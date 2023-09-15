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الجمعة 15 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 82632 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 82632 مخالفة
ضبط 82632 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة  الماضيةعن ضبط (82632) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:
 (20933) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (934) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (6) مخالفة الدراجات النارية.
 (23) مخالفة موقف عشوائى.
 (7) مخالفات شروط التراخيص.
 (2063) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

وزارة الداخلية إدارات المرور ضبط 82632مخالفة مرورية متنوعة
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