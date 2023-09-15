ads
الجمعة 15 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حار نهارا معتدل ليلا ..الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس غدا السبت ، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية و شديد الحرارة علي جنوب سيناء و جنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا . 

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

  ويشهد السبت شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. 

ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة. 

 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، السبت ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33  للعظمى 24 درجة،وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناءوجبال البحرالأحمر 37 للعظمى 28 ،وعلى شمال الصعيد 35 والصغري 23  ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى 27 درجة .

حالة الطقس غدا الارصاد
ads