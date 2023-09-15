فقرة خططية للاعبي الزمالك على هامش المران الختامي لمواجهة بطل جيبوتي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خططية خاصة على هامش المران الختامي الذي أقيم صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

وعقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية بطول الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأمور والأفكار الخططية التي تم التدريب عليها، واستمرت التقسيمة لمدة 20 دقيقة

وشهدت هذه التقسيمة حماس وتركيز قوي من جميع اللاعبين، وكان هناك تعليمات متواصلة من أوسوريو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام، بالإضافة إلى قيام أحمد مجدي وفريدى هيريرا هيرناندو المدربين المساعدين بتدوين كافة الملاحظات والتفاصيل.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في تنزانيا في الرابعة عصر غدا السبت.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري