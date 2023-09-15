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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بالصور.. فرقة شكون تطلق أول كليبات ألبومها الجديد "مسرحية"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أطلقت الفرقة السورية الألمانية  شكون أجدد أعمالها الغنائية "الفرات"، بشكل فيديو كليب مصور.

وتمهد شكون عبر الكليب لإصدار ألبومها الموسيقي الجديد "مسرحية" والذي يضم في جعبته عشر أغنيات، والمقرر ظهوره للنور رسميا منتصف نوفمبر المقبل، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

وتخطف شكون عبر "الفرات" جمهورها في رحلة سماعية وبصرية في ملكوت العواطف الإنسانية عبر تجسيد رحلة بطل الكليب "أمين" الذي يخوض صعوبة الحياة كلاجئ ورحلته الصعبة حتى الوصول لبر الأمان في رحلة، عبر تجسيد تخيلي لتلك الرحلة كأنه في لعبة ويتنقل بين مراحلها حتى نهايتها.

كما يظهر الكليب عضو الفرقة الثاني ثوربون وهو يخوض نفس تحدي اللعبة ولكن حاملا الرغيف الفرنسي في استعارة عما يحدث حاليا في فرنسا من تظاهرات وحراك شعبي.

وقررت شكون خوض تجربة تسويقية غير معتادة خلال الألبوم الجديد، عبر إطلاقها للعبة فيديو حقيقية تزامنا مع ظهور الأغنية وتكون متاحة للجمهور ليعيشوا تجربة الكليب الموسيقي بشكل حقيقي وممتع.

فرقة شكون بدأت رحلتها الموسيقية منذ ثمان سنوات وتضم الثنائي أمين من سوريا وثوربن من المانيا، الذين قررا خلط تجاربهما وخلفياتهما الموسيقي في مشروع ثنائي، يمزج بين الفلكلور السوري  العربي مع الموسيقى الإلكتروية والإيقاعات العالمية.

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مسرحية المنصات الموسيقية ظهور للنور فيديو كليب فرقة شكون
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