اللجنة العليا لأيام الشارقة المسرحية تبدأ تحضيرات الدورة 33

عقدت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان أيام الشارقة المسرحية اجتماعها الأول، اليوم الخميس، في قصر ثقافة الشارقة استعدادا لانطلاق الدورة الثالثة والثلاثين من المهرجان خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من مارس المقبل.

عقد الاجتماع برئاسة أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة مدير أيام الشارقة المسرحية، وبحضور أعضاء اللجنة إسماعيل عبد الله، ومحمد جمال، وعبد الله راشد، وبرعاية من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث استعرض الاجتماع، أبرز ملامح الدورة الماضية من التظاهرة التي نظمت خلال الفترة 13-20 مارس الماضي، وما شهدته من عروض وأنشطة فكرية ونقدية مصاحبة، وأشاد بجهود الفرق المسرحية وإداراتها، والتفاعل الجماهيري، ومتابعات أجهزة الإعلام المحلية، والحضور الفاعل للعديد من المسرحيين من كافة الدول العربية.

وأُسست أيام الشارقة المسرحية سنة 1984، وهي تظاهرة فنية وثقافية تتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية، على جملة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض المسرحي، كما تحفل بالعديد من الأنشطة الفكرية المصاحبة، بمشاركة العديد من الفنانين الخليجيين والعرب.