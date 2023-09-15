أسوريو يضع برنامجًا تأهليًا للاعبي الزمالك على هامش المران الختامي

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الختامي الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب عزام في تنزانيا استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي غدا السبت في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية.

وركز علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق على جوانب تأهيلية متنوعة مع اللاعبين منها الركض الخفيف بمحيط الملعب بجانب أمور أخرى باستخدام أدوات التأهيل بالإضافة إلى تدريبات خفيفة بالكرة.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أن تكون الفقرة التأهيلية خفيفة حتى لا يتعرض اللاعبون للارهاق والإجهاد خاصة مع رحلة السفر الطويلة لاسيما وأن التدريبات أقيمت على ملعب مغطي بالنجيل الصناعي وهو نفس الملعب الذي سيقام عليه اللقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في تنزانيا في الرابعة عصر غدا السبت.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.