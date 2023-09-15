نائب محافظ أسوان تتفقد الأعمال الجارية بجزيرة هيسا ومنطقة الباتنيول

كثفت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاتها الميدانية للإلتحام المباشر والتفاعل مع المطالب والإحتياجات الجماهيرية وتلبيتها بالشكل المطلوب بجولة تفقدية شملت جزيرة هيسا ومنطقة الباتنيول، وقد رافقها بالجولة كل من مديرى ومسئولى الطرق والإسكان، بالإضافة إلى نواب رئيس مركز ومدينة أسوان ورئيس حى جنوب.

وخلال الجولة حرصت الدكتورة غادة أبو زيد على التعرف على مطالب وإحتياجات أهالى قرية هيسا، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير الطريق الرئيسى بالجزيزة بداية من المرسى وبطول 1،2 كم وبعرض 4 متر وبتكلفة تقديرية 5 مليون جنية بنظام البلاطات الخرسانية، موجهة بضرورة مراعاة أن يتضمن الطريق إنشاء ممشى للأهالى والمواطنين بنظام المصاطب يكون موازى لطريق سيارات السيرفيس والمركبات المختلفة، مع ضرورة إيجاد الأساليب الهندسية وتنفيذ الأعمال الإنشائية والفنية المطلوبة للتغلب على الإرتفاعات الواضحة بمسار الطريق الجديد مع الإهتمام برفع كفاءة جانبى الطريق وذلك لضمان تسهيل الحركة المرورية وللحفاظ على سلامة الأهالى، وأيضًا المواطنين والحركة السياحية الزائرة للجزيرة.

كما كلفت الدكتورة غادة أبو زيد مسئولى مديرية الإسكان بإعداد المقايسة الهندسية والفنية اللازمة لرفع كفاءة المرسى والرصيف الخاص بإستيعاب العبارة والمراكب الخاصة بنقل الأهالى والمواطنين للجزيرة، بجانب دراسة إنشاء سور لحماية حرم المدرسة الإبتدائية بالجزيرة مع مراعاة توفير المظلات وأماكن للظل والإنتظار بالمدرسة وحولها لحماية أبنائنا الطلاب من أشعة الشمس وخاصة فى فترات الصيف.

كما أعطت غادة أبو زيد تعليماتها بدراسة عمل إحلال وتجديد للمحول الكهربائى الرئيسي لضمان توفير خدمات الكهرباء للمنازل بالجزيرة، مكلفة مسئولى مجلس المدينة بالتنسيق مع الهيئة القومية وشركة مياة الشرب والصرف الصحى والرى والبيئة وحماية النيل من أجل مراجعة ملف تطوير منظومة الصرف الصحى بمنطقة الباتنيول لسرعة إتخاذ الخطوات العملية للبدء فى التنفيذ العملى لمشروع إنشاء محطة لرفع وإستيعاب كميات الصرف الصحى من المنازل وتوصيلها بشبكات الصرف الصحى العمومية.

ووجهت نائب المحافظ أيضًا بقيام مديرية الإسكان بسرعة إعداد المقايسات المطلوبة لرفع كفاءة وتطوير مرسى الباتنيول وعمل التسويات والتكاسى اللازمة للرصيف، مع إنشاء أماكن إنتظار حضارية بالمرسى تناسب مع مشروع الهوية البصرية للمحافظة السياحية.

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