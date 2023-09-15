شاهد.. استعدادات مدراس أسوان لاستقبال العام الدراسي الجديد

كلف اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ من أجل الاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بالقيام بجولة تفقدية لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية بمختلف المدارس رافقها فيها غنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية ، والقيادات التعليمية.

وقد شملت الجولة التفقدية المرور على مدارس الشهيد عمرو فريد للغات الرسمية بطريق صحارى، بالإضافة إلى مدرسة هارون عبد الغفور الثانوية المشتركة، ومدرسة المهندس أبو العباس أبازيد الرسمية الابتدائية للغات بقرى وادى كركر.

وخلال الجولة التفقدية وجهت الدكتورة غادة أبو زيد مسئولى التربية والتعليم بالتنسيق مع الأبنية التعليمة للمرور الميدانى ومراجعة كافة أعمال التطوير والصيانة البسيطة والشاملة، وخاصة الدهانات وأعمال رفع الكفاءة لدورات المياه التى تمت داخل المدارس وسرعة تلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها، بالإضافة إلى الالتزام بأعداد الكثافات الطلابية المقررة، والاهتمام برفع مستوى النظافة العامة والتأكد من سلامة المقاعد ومختلف الوسائل التعليمية داخل الفصول الدراسية لضمان توفير المناخ المناسب والحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وزيادة مستويات التحصيل الدراسى لديهم، مكلفة مسئولى الأبنية التعليمية بالمعاينة الميدانية وإعداد تقرير فنى شامل بأعمال الصيانة ورفع كفاءة الحالة الإنشائية وغيرها من الإحتياجات المطلوبة لضمان جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد على أكمل وجه.

كما وجهت نائب المحافظ مسئولى الوحدة المحلية بكركر بالقيام بتنفيذ أعمال تنسيق وتقليم الأشجار وإزالة الحشائش والمزروعات غير الصالحة لمنع إنتشار الحشرات والزواحف الضارة، مع الاهتمام بتمهيد الطرق وصيانة أعمدة الإنارة بمحيط المدرسة.

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