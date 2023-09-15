مساجد جنوب سيناء تقيم صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا

أقامت مساجد جنوب سيناء، عقب صلاة الجمعة اليوم صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا ضحايا زلزال المغرب والعاصفة دانيال، والتى ضربت دولة ليبيا؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وفي مسجد المنشية الجامع بالعاصمة طور سيناء، أدى الأهالي صلاة الغائب ترحما على أرواح ضحايا أشقائنا في المغرب وليبيا، سائلين الله تعالى أن يتقبل موتاهم في الشهداء وأن يجعل مأواهم في أعلى عليّين مع النبيين والصدّيقين.

كان مصر قد أعلنت الحداد لمدة 3 أيام تضامنًا مع الأشقاء فى ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال فى المغرب وإعصار «دانيال» فى ليبيا، ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى القوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية جوًا وبحرًا، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

وتقدم الرئيس السيسى بخالص التعازى باسمه واسم الشعب المصرى فى ضحايا الكارثة الإنسانية فى المغرب وليبيا.

ووصل وفد عسكرى مصرى، برئاسة الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى دولة ليبيا الشقيقة، للتنسيق على سبل تقديم جميع أوجه الدعم اللوجستى والإغاثة الإنسانية العاجلة، بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة، وفقًا لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار مع فتح جسر جوى لنقل الدعم اللوجستى، يبدأ بإيفاد 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية و25 طاقم إنقاذ مزودا بجميع المعدات الفنية اللازمة، إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبى للشهداء والمصابين.

وأكدت القوات المسلحة تسخير جميع إمكاناتها للوقوف مع الأشقاء فى هذه الظروف الصعبة، كما تتقدم بخالص التعازى فى ضحايا الكارثة الإنسانية، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

تأتى المساعدات المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانطلاقًا من دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الليبى الشقيق فى المحن والأزمات كافة.