أهالي الأقصر يؤدون صلاة الغائب على ضحايا الزلزال والإعصار بالمغرب وليبيا.. صور

رصدت "البوابة نيوز" قيام مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر بتطبيق توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإقامة صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا، وذلك عقب صلاة الجمعة في مختلف مساجد المحافظة.

وأدى المصلون بالمسجد العمري العتيق بمدينة إسنا جنوب الأقصر، صلاة الغائب، حيث اعتلى الشيخ "حسن منصور" المنبر وألقى خطبة الجمعة والتي جاءت بعنوان "حال النبي مع أهله" ثم أدى صلاة الجمعة وعقب الانتهاء منها، أدى صلاه الغائب وخلفه المصلين ترحما على أرواح ضحايا زلزال المغرب والعاصفة «دانيال» في ليبيا.

من جانبه، أعرب الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، عن كامل تضامنه مع الشعبين المغربي والليبي، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي المغربية، والإعصار والفيضانات العنيفة التي أصابت شرق ليبيا، ما أودى بحياة الآلاف، فيما لا يزال الآخرين في عداد المفقودين، وتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعبين الليبي والمغربي، في ضحايا الزلزال والإعصار المدمرين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر قائلا:«بناءً على توجيهات وزارة الأوقاف، قام المصلون بجميع المساجد في مختلف مساجد المحافظة بأداء صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب وإعصار ليبيا عقب صلاة الجمعة اليوم سائلين الله تعالى أن يتقبل موتاهم في الشهداء وأن يجعل مأواهم في أعلى عليّين مع النبيين والصدّيقين».

ما هي صلاة الغائب؟

هي مثلها مثل صلاة الجنازة يتوجه فيها الإنسان الى القبلة وينوي ويصلى على الغائب، فاهتم الإسلام بالفرد في حياته وبعد مماته، فقد كان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- الإحسان إلى الميت بالصلاة عليه، ومُعاملته بما ينفعه في قبره وما ينفعه يوم القيامة.

وتصلى صلاة الغائب على من مات ببلد لم يكن هناك من يصلي عليه، أمّا إن كان هناك من أدى صلاة الجنازة وصلّى عليه فلا تصلى عليه صلاة الغائب، لأنّ صلاة الحاضرين على الميت وقت دفنه تكفي إذ تسقط عن الآخرين.

كيفية أداء صلاة الغائب

تكون عبارة عن أربع تكبيرات، لا يتم الزيادة عن ذلك، أو النقص في عدد التكبيرات، وكل تكبيرة تعد وكأنها ركعة من ركعات الصلاة.

- التكبيرة الأولى يتم قولها وبعد ذلك يتم قراءة سورة الفاتحة.

- التكبيرة الثانية يتم قولها وبعد ذلك يتم قراءة النصف الثاني من التشهد

- التكبيرة الثالثة وبعدها يتم الدعاء للمتوفاة بكل الأدعية التي يرغب بها

التكبيرة الرابعة والأخيرة يتم قولها وبعد ذلك يتم قول الدعاء التالي “اللهم لا تحرمنا أجره ولا تَفتِنـّا بعده واغفر اللهم لنا وله”، ويدعو الشخص المصلى للمتوفى، ولكل المسلمين جميعا، وينهي صلاته بالتسليم على يمينه، ثم على شماله.

وضرب زلزال المغرب الجمعة الماضية ، ما أسفر عن وفاة 2946 قتيلا معظمهم في إقليم الحوز، إضافة إلى أكثر من 5500 مصاب، بحسب ما أعلنته الداخلية المغربية.

وتسببت العاصفة دانيال في كارثة إنسانية بمدن عدة في الشرق الليبي، وتسببت الأمطار الغزيرة والسيول وانهيار سدي درنة في سقوط أكثر من 10000 جثة و10 آلاف مفقود و7 آلاف جريح على خلفية السيول الناجمة عن العاصفة دانيال، بحسب جهاز الإسعاف الليبي.

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