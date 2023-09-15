إدارة السواحل الليبية لـ"القاهرة الإخبارية": مصر سبَّاقة في مد يد العون للأشقاء

كشف اللواء محمد بو أعميتة، مدير الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية، عن آخر الأوضاع في ليبيا، مؤكدًا أن الوضع أكثر ميلًا للتعافي.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": “تم العمل على إيصال شبكات الاتصال، وشبكات الكهرباء، ولكن ليس في كل المناطق”، لافتًا إلى أنه ما زالت هناك جثث تحت المياه والركام.

وأضاف بو أعميتة، أن كميات الأمطار والفيضانات كانت كبيرة جدًا وأدت إلى حدوث تجمع المياه وانهيار السدود.

ووجّه اللواء محمد بو أعميتة، مدير الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية، الشكر والامتنان لمصر حكومة وشعبًا: "نشكر مصر حكومةً وشعبًا على دعم ليبيا جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد، إذ كانت مصر سبَّاقة في إرسال فرق الاستغاثة ومد يد العون للشعب الليبي".