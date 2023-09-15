أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على قرية أندرييفكا قرب باخموت

الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 02:07 م

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم /الجمعة/ السيطرة على قرية "أندرييفكا" الواقعة بالقرب من مدينة باخموت التي تسيطر عليها موسكو شرقي البلاد.

وأفادت الهيئة في بيان اليوم الجمعة بأن قواتها تمكنت من استعادة السيطرة على أندرييفكا خلال العمليات الهجومية في منطقة دونيتسك الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وأكد الجيش الأوكراني أن قوات كييف كبدت نظيرتها الروسية خسائر في صفوف القوات والعتاد، كما حصنت بعض المناطق.

ووفقا لبيان الهيئة "في منطقة مسؤولية مجموعة خورتيتسيا العملياتية الاستراتيجية في قطاع باخموت، لا يتوقف الروس عن محاولة اختراق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، وفي المقابل، حققت قوات الدفاع نجاحًا جزئيًا خلال العمليات الهجومية حيث بالقرب من كليششيفكا وخلال عمليات الهجوم، استعادة قواتنا أندرييفكا في منطقة دونيتسك، وألحقوا خسائر كبيرة في القوة البشرية والمعدات وتحصنوا على الخطوط التي تم تحقيقها".

وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار قالت مساء أمس /الخميس/ إن أندرييفكا باتت تحت السيطرة الأوكرانية، لكنها قالت في وقت لاحق إن تلك المعلومات غير دقيقة لأن القتال كان لا يزال دائرا حول القرية.

وتقع أندرييفكا جنوبي باخموت التي شهدت إحدى أكثر المعارك شراسة منذ العملية العسكرية الروسية في فبراير من العام الماضي.

