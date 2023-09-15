رئيس أشمون يتفقد منفذ "ضد الغلاء" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

قام خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، بتفقد منفذ "ضد الغلاء" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بأشمون والمقيم بشارع الروضة بجوار مسجد البرعي بمدينة أشمون؛ إذ تم الإشراف على توزيع المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد احتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية وبأسعار مخفضة، بالإضافة إلي فتح منافذ بكافة الوحدات المحلية القروية.

وأكد أن إقامة تلك المعارض والمنافذ تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الأسعار .

ويأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائيةوالمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين، وشدد النمر على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق.