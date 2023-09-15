السوبر الأفريقي| كولر يعقد محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محاضرة أخيرة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي.

من المقرر أن تنطلق المحاضرة في السادسة والربع، يقوم خلالها المدير الفني بشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة والمهام المطلوبة من اللاعبين خلال اللقاء.

وقرر الجهاز الفني إقامة تدريب خفيف للاعبين بفندق الإقامة في إطار التجهيز المناسب للمباراة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.