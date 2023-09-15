محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ35 حالة تعد على الأراضي الزراعية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود مديرية الزراعة فى تنفيذ الإزالات الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 3 وحتى 9 سبتمبر الجاري، حيث تم إزالة 35 حالة تعد بمساحة إجمالية 4083 م2 بما يعادل 23 قيراطا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، يأتي هذا انطلاقا من تكليفات محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية والميدانية لرصد أية حالة بناء مخالف فى المهد لإزالتها فوراً حفاظا على الرقعة الزراعية ومقدرات وحقوق الدولة.

حيث أوضح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ ( 35) حالة تعدي بنواحي أشمون والباجور و السادات وبركة السبع وتلا وقويسنا ومنوف ، كما تم تحرير 6061 محضر تبوير تراكمى بمساحة (3528347) م2 بما يعادل 840 فدان اعتبارا من 19 فبراير 2022 وحتى تاريخه، واسترداد مساحة (532101) م2 بما يعادل 126 فدان و16 قيراط و16 سهم بعدد 1360 حالة مبورة ومتروكة بدون زراعة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ورفع التشوينات وزراعة الأرض وعودتها إلى طبيعتها الزراعية .

من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق التام مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها ، مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.