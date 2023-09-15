الأرشيف والمكتبة الوطنية يحصد جائزة الشارقة للاتصال الحكومي فئة أفضل ابتكار

حصد الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات العربية المتحدة جائزة الشارقة للاتصال الحكومي؛ فئة أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي، في الدورة العاشرة للجائزة 2023.

وهذه المرة الثالثة التي يُتوّج بها الأرشيف والمكتبة الوطنية بالفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وقد سلّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام الجائزة إلى السيد راشد الفلاحي مستشار التطوير الإداري في الحفل الذي أقيم في الشارقة.

وقال عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: يسعدنا أن تقترن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي حصدها الأرشيف والمكتبة الوطنية بالابتكار، فهذه الجائزة الرفيعة دليل على اهتمامنا بخلق آليات جديدة تؤكد أهمية تعزيز التفاعلية في الاتصال الحكومي ذلك المجال الحيوي الهام، وتبنّي ممارسات أكثر ابتكارية ونحن نواكب عصر التطور الرقمي ونعمل على استثماره في التواصل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والجمهور، وقدرته على استشراف استراتيجيات الاتصال الحكومي وممارساته المستقبلية واتساعها بما ينسجم مع استدامة التطور الذي يشهده الأرشيف والمكتبة الوطنية الذي يواكب التطور المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتها الرشيدة.

وأضاف: إن فوز الأرشيف والمكتبة الوطنية بهذه الجائزة يعد داعماً حقيقياً للإبداع والتميز وهو شهادة على ما يتمتع به الأرشيف والمكتبة الوطنية من قدرة على استدامة التجديد والابتكار في الاتصال الحكومي، وحرصه على الريادة في هذا المجال الحيوي، وتشجيعه على مواصلة مسيرته ومسؤوليته في حفظ ذاكرة الوطن للأجيال، ونحن سعداء باقتران جائزتنا بالابتكار الذي ليس له خط نهاية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي روضت المستحيل وهي تسير في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة نحو مئويتها 2071 تتطلع إلى الصدارة عالمياً.

ورفع مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية الشكر والتقدير إلى القائمين على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، والمنظمين لها وإلى لجنة التحكيم.

كما قدم التهاني إلى قيادة الأرشيف والمكتبة الوطنية، على ما يلاقيه الأرشيف والمكتبة الوطنية من دعم وتوجيه يجعلانه دائماً أهلاً للتميز والابتكار، وتوجّه سعادته بالشكر أيضاً إلى موظفي الأرشيف والمكتبة الوطنية الذين يثرون مسيرته بالعمل والعطاء والأفكار المبدعة والابتكارية، وهم حريصون على أداء الأمانة بمسؤولية.

يذكر أن الأرشيف والمكتبة الوطنية قد فاز في عام 2017م بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، فئة أفضل إستراتيجية اتصال حكومي، وفي عام 2018 فاز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، فئة أفضل خطة اتصال.