الرئيس الأوكراني يزور بايدن بينما يناقش الكونجرس مساعدة بـ24 مليار دولار لبلاده

من المتوقع أن يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض وفي الكابيتول هيل الأسبوع المقبل أثناء زيارته للولايات المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتأتي رحلة زيلينسكي في الوقت الذي يناقش فيه الكونجرس طلب الرئيس جو بايدن تقديم ما يصل إلى 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا وهي تحارب الغزو الروسي.

ممثل الولايات المتحدة جيمس كومر (جمهوري من ولاية كنتاكي)، رئيس لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأمريكي، يترأس جلسة استماع للجنة مجلس النواب للرقابة والمساءلة مع المبلغين عن مخالفات مصلحة الضرائب الأمريكية حول التحقيق الجنائي لبايدن، في مبنى مكاتب رايبورن هاوس في واشنطن العاصمة ،. جلسة استماع للجنة مجلس النواب للرقابة والمساءلة مع المبلغين عن مخالفات مصلحة الضرائب الأمريكية حول التحقيق الجنائي لبايدن، واشنطن، مقاطعة كولومبيا، الولايات المتحدة الأمريكية - 19 يوليو 2023



وقال مسؤول في الإدارة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الزيارة الحساسة، إن زيلينسكي سيلتقي مع بايدن في البيت الأبيض يوم الخميس المقبل. تم تأكيد الرحلة إلى مبنى الكابيتول من قبل اثنين من مساعدي الكونجرس الذين تم عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الخطط.

وقام الرئيس الأوكراني بزيارة في زمن الحرب إلى واشنطن العاصمة في ديسمبر 2022 وألقى خطابًا حماسيًا أمام اجتماع مشترك للكونغرس. وفي ذلك الوقت، كانت هذه أول رحلة معروفة له خارج بلاده منذ الغزو الروسي في فبراير من ذلك العام.

وفي خطابه أمام المشرعين المبتهجين، شكر زيلينسكي الأمريكيين على مساعدتهم في تمويل المجهود الحربي، وقال إن الأموال "ليست صدقة"، ولكنها "استثمار" في الأمن العالمي والديمقراطية.

ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل زيارة زيلينسكي الأسبوع المقبل. تم الإبلاغ عن ذلك لأول مرة بواسطة Punchbowl News.

ورفض مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على خطط زيلينسكي، بما في ذلك ما إذا كان سيلتقي مع بايدن في البيت الأبيض.

ويتزايد انقسام الكونجرس بشأن توفير تمويل إضافي لأوكرانيا مع دخول الحرب عامها الثاني. ويسعى بايدن للحصول على حزمة بقيمة 13.1 مليار دولار كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا و8.5 مليار دولار للدعم الإنساني. ويتضمن

لكن المشرعين الجمهوريين المحافظين كانوا يضغطون من أجل تخفيضات واسعة النطاق في الإنفاق الفيدرالي، ويتطلع بعض المتحالفين مع الرئيس السابق دونالد ترامب، على وجه التحديد، إلى وقف الأموال عن أوكرانيا.

ويعمل الكونجرس على إقرار مشروع قانون المخصصات السنوية قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر لمواصلة عمل الحكومة الأمريكية.