مستشفى سرطان الأطفال بالأقصر ينظم مؤتمره الأول لعلاج أمراض الدم.. صور

أقام مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، المؤتمر الأول لسرطان الأطفال؛ في مجالات أمراض الدم السرطانية للأطفال وزراعة النخاع.

وحضر المؤتمر، الدكتور خالد النوري رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، والدكتور هاني حسين المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، ومحمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، والدكتور أحمد عمر مدير التامين الصحي الشامل، والدكتور علاء الحداد عميد معهد الأورام السابق.

ترأس المؤتمر، الدكتور محمود معتز الزمبيلي، مدير مستشفي شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، كما استضاف المؤتمر كوكبة من أساتذة علاج أورام الأطفال من المعهد القومي للأورام، ومستشفي برج العرب الجامعي بالإسكندرية لعلاج سرطان الأطفال، ومن أقسام الأورام بجامعات الزقازيق والمنيا وأسيوط ومراكز علاج الأورام بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا.

تناول المؤتمر، كل ما هو جديد في علاج أمراض الدم السرطانية والسرطانات الصلبة ورعاية الناجون من السرطان، وقواعد تطعيمات الناجين من السرطان والخدمات التدعيمية لمرضي سرطان الأطفال وزراعه النخاع.

كما تناولت جلسات المؤتمر جراحة الأورام والعلاج الإشعاعي للأورام، والرعاية التمريضية لمرضي سرطان الأطفال، بالإضافة إلى عقد جلسة عمل في المعمل بمستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال تحت رئاسة الدكتور فايق غالب مدير المعمل؛ تشمل التدريب علي أحدث وسائل تشخيص مرض سرطان الدم الحاد في الأطفال.

وقال الدكتور هاني حسين، مدير المستشفى، أنه تم خلال المؤتمر عرض آخر تطورات العمل داخل المستشفى، وإحصائيات علاج المرضي واستقبال المستشفي للحالات بصورة يومية، ومدى نجاح المستشفي مؤخرا في مضاهاة نسب العلاج والشفاء العالمية في عدد من التخصصات المختلفة للعلاج.

ومن جانبه، قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مستشفى شفاء الأورمان يعد من أهم الصروح الطبية لتقديم الخدمة العلاجية للمرضي في محافظات الصعيد، للتخفيف عنهم من عناء السفر، وعلاجهم بأحدث ما توصل إليه العلم في مجال الأورام.

وأشار فؤاد، إلى أن الفترة الحالية تشهد جهودا غير عادية في إطار التعاون بين الخبراء والمتخصصين في محال الأورام، لافتا إلى أن هذه المجهودات تصب في صالح المرضي، ويكون المستشفى دائما على قدر توقع المرضي ومقدمي الخدمة الطبية.

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