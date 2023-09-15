ads
الجمعة 15 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الروسي: لن نرفض قط التفاوض بشأن أوكرانيا

بوتين
بوتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم ترفض قط التفاوض بشأن أوكرانيا، قائلًا: "إذا كان الطرف الآخر يريد التفاوض فليعلن عن ذلك صراحة".
وأشار بوتين ـ خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ ـ إلى أن حوالي 300 ألف متطوع سجلوا أنفسهم للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، واصفا في الوقت نفسه المزاعم الغربية حول "قبول متطوعين من كوريا الشمالية" للقتال في العملية العسكرية الروسية الخاصة بـ "الهراء".
وردا على سؤال حول التصريحات الأمريكية التي تحدثت عن أن أوكرانيا والولايات المتحدة "ترقصان التانجو يوما ما"، قال الرئيس الروسي إن "الولايات المتحدة نفسها لا تعرف كيف ترقص، هم يتعاملون فقط بلغة الأسلحة والتهديدات".

بوتين أوكرانيا روسيا
ads