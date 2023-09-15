الرئيس الإندونيسي: أزمة الغذاء العالمية قد تصبح فرصة لتعزيز الأمن الغذائي

الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 01:15 م

أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم /الجمعة/ أن أزمة الغذاء العالمية التي نشأت بسبب الأوضاع الجيوسياسية يمكن أن تكون فرصة لبلاده لتعزيز الابتكار من أجل الأمن الغذائي.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن جوكو قوله خلال زيارته لمعهد بوجور الزراعي إن تحدي أزمة الغذاء العالمية قد يدفع الإندونيسيين، إلى إجراء ابتكار استثنائي لبناء النظام البيئي الغذائي.

وأضاف "في ظل التحديات الحالية، نحتاج إلى ابتكارات هائلة أو اختراق للمستقبل، يمكننا تحويل مشكلة الغذاء العالمية إلى فرصة لإندونيسيا لتصبح مخازن هائلة للغذاء".

وبصرف النظر عن التغلب على الأزمة العالمية الحالية، أشار الرئيس إلى أن هذا الأمر يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين رفاهية المزارعين والصيادين.

أعرب جوكو عن أمله في زيادة إنتاجية الأرز على المستوى الوطني إلى 10-12 طنًا للهكتار الواحد، حيث يصل متوسط الإنتاجية حاليا 5.9 طن للهكتار الواحد.

ورحب بتوسيع التخصصات العلمية للمعهد لتطوير النظام البيئي الغذائي والتدخلات التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية.