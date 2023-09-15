3 أشخاص يستدرجون سيدة ويرغمونها على توقيع إيصالات أمانة بالبساتين

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب على ربة منزل وإرغامها على توقيع عدد من إيصالات الأمانة بالبساتين.

وتلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (ربة منزل) بتضررها من (أشخاص مجهولين) لقيامهم بالنصب عليها والاتفاق معها على إعطائها قرض مالى نظير التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة، وتم التقابل معها وشقيقها بأحد المناطق بدائرة القسم لتسليمها المبلغ المالى إلا أنها فوجئت -عقب توقيعها على إيصالات الأمانة- أنهم قاموا بالاستيلاء على هاتفها المحمول وصرفهما دون إعطائها المبلغ المتفق عليه.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (32 إيصال أمانة "مُذيلين بتوقيع المجنى عليها" – 2 هاتف محمول "خاصين بالمجنى عليهما") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظرًا لإرتباطه بصلة نسب بزوج المُبلغة "متواجد حاليًا خارج البلاد" وقيام الأخير بالتحصل منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها فى مجال بيع الهواتف المحمولة دون أخذ الضمانات اللازمة عليه وإكتشافهم عقب ذلك سفره خارج البلاد دون رد المبالغ المالية، فاختمرت فى ذهنه الاستعانة بالشخصين الآخرين لاستدراج "المجنى عليها" عقب علمهم برغبتها فى اقتراض مبلغ مالى وقاموا بالتواصل معها وإيهامها بعملهم بإحدى شركات القروض، وارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.