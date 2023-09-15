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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهند: انتشال جثتين بعد انقلاب قارب في ولاية بيهار واستمرار البحث عن 9 مفقودين

انقلاب قارب
انقلاب قارب
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 أعلن مسؤول هندي اليوم /الجمعة/ انتشال جثتين عقب انقلاب قارب في نهر بمقاطعة "مظفر بور" الواقعة في ولاية "بيهار" شرقي البلاد. 
ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية عن قاضي المقاطعة براناف كومار قوله إنه تم انتشال جثتين لرجل يبلغ من العمر 40 عاما وطفل (4 أعوام) من مياه النهر، مشيرا إلى أن عمليات البحث مستمرة للعثور على باقي المفقودين التسعة.
كان 11 شخصا، معظمهم أطفال في سن المدرسة ونساء، قد فقدوا إثر انقلاب قارب كان يقل نحو 30 شخصا صباح أمس الخميس. فيما تمكنت السلطات من إنقاذ 20 شخصا بعد وقوع الحادث.

بيهار الهند انقلاب قارب
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