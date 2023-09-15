الرئيس الصيني يبحث مع نظيره الزامبي تعزيز العلاقات الثنائية

الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 12:55 م

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم /الجمعة/، محادثات مع نظيره الزامبي هاكايندي هيشيليما في العاصمة الصينية بكين، لارتقاء بالعلاقات الثنائية لشراكة تعاونية استراتيجية شاملة.

وقال شي -وفقا لما أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية- إن "الصداقة التقليدية التي أقامتها الأجيال الأكبر سنا من القادة في البلدين صمدت أمام اختبار المشهد الدولي المتغير وأصبح خط السكة الحديد بين تنزانيا وزامبيا رمزا للصداقة بين الصين وإفريقيا".

وأكد أن بلاده تنظر دائما إلى العلاقات الصينية-الزامبية وتطورها من منظور استراتيجي وطويل الأجل وتقف على استعداد للعمل مع زامبيا لتحويل الصداقة التقليدية العميقة إلى قوة دافعة قوية للتعاون المربح للجانبين في العصر الجديد ودفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

وشدد على أن الصين تدعم زامبيا في حماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية واستكشاف مسار التنمية المناسب لظروفها الخاصة، معربا عن رغبته في تعزيز التبادلات بين الأحزاب وتبادل خبرات حوكمة الدولة مع زامبيا.

وقال شي إن "الصين تأمل في بناء الحزام والطريق بشكل مشترك مع زامبيا وتوسيع التعاون في بناء البنية التحتية والزراعة والتعدين والطاقة النظيفة لتحقيق التنمية والتنشيط المشتركين".

ولفت الرئيس الصيني إلى أن "الصين وزامبيا بحاجة إلى تعزيز التضامن والتنسيق، وممارسة التعددية الحقيقية، والتمسك بقوة بالإنصاف والعدالة الدوليين، والسعي لرفع مستوى الصوت. للدول النامية، وحماية المصالح المشتركة للبلدين والدول النامية الأخرى".

من جانبه، قال رئيس زامبيا إن "تنمية الصين أدت إلى تقدم دول الجنوب العالمي وزيادة تمثيلها وصوتها في الشؤون الدولية وتعزيز تطوير النظام الدولي في اتجاه أكثر عدلا وعقلانية".

وثمن جهود الصين لدخول الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين والدور الإيجابي الذي تلعبه الصين في حل قضية الديون الزامبية.

وأضاف أن "الجانب الزامبي يلتزم بمبدأ صين واحدة ويقدر بشدة الفلسفة والمبادئ التوجيهية للتحديث الصيني ويأمل في التعلم من تجربة التنمية الصينية".

