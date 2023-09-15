الأقباط يحتفلون بـ"النيروز” في مبني برلمان حكومة نيو ساوث ويلز بأستراليا

احتفل الأقباط الإرثوذكس يوم أمس بعيد “النيروز” في مبني برلمان حكومة ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا، تحت تنظيم إيبارشية سيدني وتوابعها برعاية الأنبا دانييل، وبحضور الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا شنوده رئيس المتوحدين، والأنبا برثلماوس أسقف الكنيسة الارثوذكسية اليونانية، عدد من كهنة ورهبان الكنيسة القبطية.

كما حضر الاحتفال عدد من أعضاء الجالية المصرية يتقدمهم سعادة السفير المصرى السيد محمد خليل، قنصل عام جمهورية مصر العربية بسيدني والسيدة قرينته الأستاذة سالي خليل ، وشارك الأحتفال نحو ٢٥ من أعضاء برلمان نيو ساوث ويلز بينهم السيد ستيفن كامبر عضو البرلمان ووزير الرياضة والتعددية الثقافية ممثلاً عن السيد كريس مينز رئيس وزراء حكومة ولاية نيو ساوث ويلز ، السيد مارك سبيكمان زعيم المعارضة في نيو ساوث ويلز والسيد إدموند عطا الله نائب وزير الشرطة ومكافحة الإرهاب والمؤسس المشارك لأصدقاء مصر البرلمانيين في نيو ساوث ويلز ، السيد رون هونيج وزير الحكم المحلي والسيدة صوفي كوتسيس وزيرة العلاقات الصناعية.

بدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني لكل من أستراليا ومصر ، وشهد الحفل كلمة للأنبا دانييل ، وتهنئة كل من السيد مارك سبيكمان والسيد ستيفن كامبر والسيد أدمون عطالله ، وقد أدى طلاب المدارس القبطية من الترانيم الروحية الخاصة بعيد النيروز ، وقد تناول أعضاء البرلمان الحديث مع عدد من أعضاء الجالية تعرف خلالها علي معاناة الشعب القبطي من تعذيب واستشهاد في الحفاظ إيمانهم المسيحي علي مر العصور حتي وقتنا هذا مروراً بالأحداث الإرهابية التي طالت مسيحي مصر قبل وبعد ثورتي يناير ويونيو .