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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سمسار وتاجر قماش للاتجار في النقد الأجنبي بالتجمع الأول والدرب الأحمر

المضبوطات
المضبوطات
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ألقت رجال مباحث القاهرة القبض على سمسار وتاجر قماش لقيامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالتجمع الأول والدرب الأحمر.

وتعود البداية عندما تم ضبط (سمسار عقارات - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) حال استقلاله سيارة "مستأجرة" وعُثر بحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته أقر بقيامه بتجميع مدخرات الأشخاص راغبى الدخول للبلاد للإقامة أو العلاج عن طريق إيداعات فى حسابه من خلال أحد التطبيقات بالعملة الأجنبية على أن يقوم بتسليمهم ما يوازى تلك العملات بالعملة المحلية داخل البلاد، بالإضافة لقيامه بتلقى الأموال من التجار "الذين يحملون جنسية إحدى الدول" داخل البلاد بالعملة المحلية من راغبى استيراد بعض السلع من الدولة المُشار إليها واستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها بالخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين عقب حصوله على نسبته.

كما تم ضبط (تاجر قماش - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) بدائرة قسم شرطة المقطم، وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" -هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 

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