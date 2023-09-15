مدير «الرعاية الصحية بالسويس»: استلام 25 وحدة ومركزا طبيا لتحقيق الفحص الشامل للمواطنين

قال الدكتور اسماعيل الحفناوى، مدير عام الرعاية الصحية بالسويس، إن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعتبر حلم المصريين بوجود رعاية صحية تليق بالمواطن المصرى وبجودة عالمية وذلك ما تم تطبيقة ما قبل السويس وبالسويس حاليًا.

وأضاف «الحفناوى»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه تم العمل على الملاحظات التي حدثت بالمحافظات قبل السويس لتجنبها وكان مجمع السويس الطبي مهيأ لتزويد المواطن بالخدمات اللازمة وخاصًة أثناء الأعتماد على مستشفي وحيد وهي مستشفي السويس العام، فهناك اختلاف بالجودة وقد تم استلام 25 وحدة ومركز طبي يتم عليهم الربط السكاني والفحص الشامل لمواطنين السويس والمنظومة القائمة على التحول الرقمي ووجود نظام موجود عليه جميع مواطنين السويس.

وتابع الان المرحلة التجريبية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس، والأنتهاء بتأسيس المجمع الطبي لأفتتاحه للمواطنين.. وتعتبر المستشفي اكبر مسشفي حكومى من حيث المساحة، عدد الأسره، الأقسام، النظام الطبي وجودة الخدمات..

https://www.youtube.com/watch?v=ySxoYO_940k