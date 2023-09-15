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الجمعة 15 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"واتساب": لا صحة لنشر إعلانات عبر التطبيق لزيادة الإيرادات

واتساب
واتساب
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أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس التنفيذي لشركة واتساب، نفى اليوم الجمعة، تقريرًا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، قال إن منصة المراسلة المملوكة لشركة ميتا تدرس إمكانية وضع إعلانات، في سعيها لزيادة الإيرادات، فيما قال ويل كاثكارت رئيس واتساب في منشور على منصة إكس "تقرير فاينانشال تايمز غير صحيح، نحن لا نفعل هذا".

 

كان التقرير قد ذكر أن فرق العمل في ميتا تبحث إمكانية عرض إعلانات في قوائم المحادثات مع جهات الاتصال على شاشة دردشة واتساب، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية، وذلك نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر.

 

وكانت الصحيفة ذكرت أن ميتا تدرس أيضًا ما إذا كانت ستفرض رسوم اشتراك لاستخدام التطبيق بدون إعلانات، وأشارت إلى أن العديد من داخل الشركة عارضوا هذه الخطوة.

الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة الاخبارية اليوم الجمعة
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