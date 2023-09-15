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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير اقتصادى: مصر تقدمت 6 مراكز بمؤشرات التنمية المستدامة نتيجة العمل المستمر

وليد جاب الله
وليد جاب الله
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قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن تقرير التنمية المستدامة لعام 2023 يشير إلى تحسن عدد كبير من الأهداف الأممية واحتلال مصر المركز السادس من بين 16 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، حيث التنمية تحقق الرفاهية للمواطنين الذين يعيشون بهذة الفترة الزمنية مع مراعاة الحياة التي يطلبها المواطنين في الازمنة القادمة.

وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن التنمية  تتحدث صفاتها من خلال اهداف حددتها استراتيجية الأمم المتحده بمدى تحقيق تلك الأهداف هو مؤشر للتنمية المستدامة فهناك مؤشر يقيس مدى تقدم الدول بتحقيق مواصفات التنمية واهدافها ولم يأتى بذلك المؤشر مجموعة من المئشرات الفرعية مثل محاربة الفقر والجوع والصحة والتعليم وكل هذة المعايير الفرعية نعمل على تحسينها .

وتابع الخبير الأقتصادى: أن مصر من خلال استرتيجيتها للتنمية بعام 2030، حريصة على أن تكون متوافقه مع أهداف التنمية المستدامة ومتوافقه مع استراتيجية الامم المتحدة لعام 2023 للتنمية المستدامة وأن من نتاج العمل المصرى التقدم المستمر لترتيبه بمؤشرات التنمية المستدامة؛ إذ تقدمت 6 مراكز واحتلت المركز الـ6 بالشرق الاوسط من خلال تقدمها بالكثير من أهداف التنمية المستدامة.

أهداف التنمية المستدامة 2030 الشرق الاوسط وشمال افريقيا
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