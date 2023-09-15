القاهرة الإخبارية: بدء العمل بخط أنابيب النفط بين العراق وتركيا قريبا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، قال إن فحص خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا اكتمل، وسيكون خط الأنابيب جاهزًا "من الناحية الفنية" للتشغيل قريبًا.

و أوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في شمال العراق في 25 مارس، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

وبدأت تركيا بعد ذلك أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزاليًا والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات.