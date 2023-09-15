تسنيم الخولي: «الأزياء المستدامة» تكملة لمجهودات الرئيس في صناعة الجلود والملابس الجاهزة

كشفت تسنيم الخولي مهندسة معمارية، تفاصيل مبادرتها «الأزياء المستدامة»، للاهتمام بالبيئة، قائلة: “مصطلح التنمية المستدامة ادخله الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر، حيث استضافت قمة المناخ cop 27”.

وأوضحت أنه خلال مبادرتها تستخدم طرقا صديقة للبيئة ونحافظ على الكوكب من الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية، وهذه المبادرة تكملة لمجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي في صناعة الجلود أو الملابس الجاهزة.

وأضافت الخولي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «الأزياء المستدامة أو الموضة الخضراء هو توجه عالمي بدأ منذ عام 2013 بحيث نعتمد على الأقمشة الصديقة للبيئة وطرق التصنيع الصديقة للبيئة بحيث نقلل انبعاثات الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون، كما تسبب عمليات الصباغة في تلويث المحيطات والأنهار».

وتابعت: «هذه المبادرة استراتيجية مصرية تجمع بين التنمية المستدامة في الملابس أو الموضة المستدامة، كما نعمل على تطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر، وجرى عقد مؤتمر التدشين في مارس الماضي وحضرت أكثر من جهة مثل أكاديمية البحث العلمي والنائب أحمد سمير زكريا عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ وغرفة الصناعات النسجية باتحادات الصناعة المصرية وكان مؤتمرا ناجحا جدا».