مصرع وإصابة 9 أشخاص جراء سقوط مصعد في الهند

الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 11:47 ص

لقي أربعة عمال على الأقل حتفهم فيما أصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة إثر سقوط مصعد في مبنى قيد الإنشاء اليوم الجمعة بمدينة "نويدا" في ولاية "أتر برديش".

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الحادث وقع عندما سقط مصعد الخدمة الذي يستخدم في مواقع البناء من الطابق الرابع عشر.

