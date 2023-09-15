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الجمعة 15 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع وإصابة 9 أشخاص جراء سقوط مصعد في الهند

سقوط مصعد في الهند
سقوط مصعد في الهند
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 لقي أربعة عمال على الأقل حتفهم فيما أصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة إثر سقوط مصعد في مبنى قيد الإنشاء اليوم الجمعة بمدينة "نويدا" في ولاية "أتر برديش".
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الحادث وقع عندما سقط مصعد الخدمة الذي يستخدم في مواقع البناء من الطابق الرابع عشر.
 

نويدا الهند
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