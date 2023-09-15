ads
الجمعة 15 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الروسي يتفقد مصنعا للغواصات النووية ويوجه بتشغيله بكامل طاقاته

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، مصنع "زفيزدا" للغواصات النووية، في إقليم بريموريه، ووجه بإنجاز خطط تحديث الغواصات وتأمين كامل متطلبات الأسطول الروسي.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الجمعة/- أن شويجو أولى اهتماما خاصا لسير تنفيذ حجوزات الأسطول في المواعيد المحددة، ووجه بتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية من أجل استكمال خطط صيانة وتحديث الغواصات، مشددا على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لتنفيذ طلبات وزارة الدفاع.
يشار إلى أن مصنع "زفيزدا" في إقليم بريموريه شرقي روسيا، هو مجمع رائد في إنتاج الغواصات لأسطول المحيط الهادئ الروسي، وإعادة تجهيز وتحديث الغواصات النووية.

شويجو غواصات النووية الأسطول الروسي بريموريه
ads