ثقافة المنوفية تنظم 103 أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية خلال أسبوع

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية الثقافة في تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف إثراء الوجدان الثقافي ورفع الوعى القومى لدى المواطنين.

وأوضح مدير مديرية الثقافة أنه تم إقامة (103) أنشطة ثقافية وفنية بـ(27) موقع ثقافي بإجمالى ألف و571 مستفيد؛ وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 13 سبتمبر، وبالتعاون مع التربية والتعليم ومنطقة الوعي الأثري والتضامن الاجتماعي والمحليات والتعليم العالي والأوقاف والكنيسة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتًا إلى أن تلك البرامج الثقافية والفنية تهدف إلى الارتقاء بالذوق العام وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين واكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وكذا تحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

هذا وأشار محافظ المنوفية إلى حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري، مؤكدًا أنه لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والفنية.