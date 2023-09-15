فرقة "نور النبي" للإنشاد الديني تحيى حفلا بقبة الغوري

تحيى فرقة "نور النبي" للإنشاد الديني حفلًا فنيًا جديدًا، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، 15 سبتمبر الجاري، بمركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

وتقدم فرقة نور النبي للإنشاد الديني مجموعة متنوعة من القصائد الصوفية التراثية منها: "صلاة الفاتح "، و"محمد رسول الله"، و"باب المدينة"، و"حيته يوم الغار حمامة"، و"على باب الكريم"، و"ياسيدي يا رسول الله يا سندي" وغيرها.

وتأسست الفرقة في يناير 2018 بقيادة المنشد عبدالله بكير الصديقي الشاذلي لتعريف التراث الصوفي، ويتضمن البرنامج أشهر الابتهالات لكبار الشعراء.

ويتميز أفراد الفرقة بأنهم متنوعون فى الإنتساب الى مختلف الطرق الصوفية مما أثر على أعمال مدائحهم بالتنوع والتميز، وتؤدى الفرقة أروع الأناشيد والإبتهالات الدينية فى مدح الرسول وحب الله.

وتتكون الفرقة من المنشدون: عبدالله بكير، ومصطفى عصفورة، وأحمد رشدان، ومحمود الإدريسى، ومحمود فوزى، وعمر شرف الدين، وإيقاع كريم حسان، وسام مختار، ومحمد جودة وغيرهم.